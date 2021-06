Radsport

Belgium Tour - Mark Cavendish schlägt auf der 5. Etappe Ackermann und Ewan: Das Finale in Beringen

Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) hat die 5. und letzte Etappe der Belgium Tour gewonnen. Wie schon in den vergangenen beiden Tagen kam es im Finale zum Massensprint. Caleb Ewan verpasste jedoch seinen dritten Sieg in Folge, stattdessen triumphierte Cavendish. Pascal Ackermann war gut platziert, kam aber nicht am Briten vorbei. Das Finale im Video.

00:05:04, vor einer Stunde