Noch nie war die Burgos-Rundfahrt so stark besetzt wie bei ihrer 54. Auflage, die vom 28. Juli bis 1. August geplant ist. Nicht weniger als 15 World-Teams haben für das fünftägige Rennen durch den spanischen Norden gemeldet, darunter auch die heimische Movistar-Mannschaft, die zum Neustart der wegen der Corona-Pandemie seit März unterbrochenen Saison mit einer Dreierspitze antreten wird.

Wie Team-Manager Eusebio Unzué in einem Video-Interview mit cope.es ankündigte, werden die drei Rundfahrtkapitäne Alejandro Valverde, Marc Soler und Enric Mas das Movistar-Aufgebot anführen. "Wenn das Rennen bisher ein wichtiges Rennen war, so ist es jetzt eines von entscheidender Bedeutung", erklärte der Spanier mit Blick auf die Corona-Krise.

Vor allem wegen der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wird die Vuelta a Burgos auch von den anderen Renn-Organisatoren aufmerksam beobachtet werden. Sollte das vom Radsportweltverband UCI vorgegebene Protokoll erfolgreich umgesetzt werden und es zu keinen Ansteckungen mit Covid-19 kommen, wäre das ein gutes Zeichen auch hinsichtlich der vier Wochen später anstehenden Tour de France. "Diese Saison ist so seltsam und kompliziert", sagte Unzué und dürfte damit die allgemeine Stimmungslage treffen.

Radsport Contador knackt Weltrekord: In unter acht Stunden auf dem Mount Everest VOR EINEM TAG

Insgesamt 22 Teams werden in diesem Jahr die Burgos-Rundfahrt bestreiten. Der Etappenplan sieht wieder zwei Bergankünfte sowie zwei Sprintetappen und zum Auftakt in Burgos ein bergauf führendes Finale vor, in dem sich Ausreißer gute Chancen ausrechnen dürfen.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Wird durch Froomes Abschied aus dem Kapitänstrio ein Duo? Das sagt Ineos

Play Icon WATCH Weekly Cycling Show mit John Degenkolb: "Mit Worten nicht zu beschreiben" 00:46:47

Radsport Greipel traut Froome viel zu: "Er will es nochmal allen beweisen" GESTERN AM 07:23