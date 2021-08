Bernal war ebenso wie seine Teamkollegen Adam Yates und Daniel Martinez in einen Massensturz 19 Kilometer vor dem Ziel der ersten Etappe verwickelt. Das Trio konnte erst nach einiger Zeit das Rennen fortsetzen und erreichte das Ziel in Burgos mit über neun Minuten Rückstand. Somit müssen Bernal & Co ihre Klassementambitionen bereits nach dem ersten Tag zu den Akten legen.

Zumindest scheint sich keiner der drei Gestürzten schlimmer verletzt zu haben. "Bernal, Yates und Martinez haben sich Prellungen und Abschürfungen zugezogen", gab Ineos Grenadiers am Abend bekannt. Ob das Trio zur zweiten Etappe antreten kann, soll kurz vor dem Start entschieden werden.

An einem enttäuschenden Tag für Ineos Grenadiers war Pavel Sivakov der einzige Lichtblick. Der in Frankreich lebende Russe belegte mit 20 Sekunden Rückstand auf Etappengewinner Edward Planckaert (Alpecin - Fenix) den 20. Platz. Damit werden auf Sivakov die Klassementhoffnungen des britischen Teams ruhen.

