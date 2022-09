Weiter erzählte Froome: "Während ich fuhr, öffnete jemand in einem geparkten Auto seine Tür direkt vor mir. Es war buchstäblich ein Meter vor mir. Ich habe es nicht einmal geschafft, zu bremsen. Ich stieß gegen die Tür und flog darüber."

Der viermalige Sieger der Tour de France rief daher alle Autofahrer*innen dazu auf, den sogenannten holländischen Griff anzuwenden, um solche Unfälle zu vermeiden.

Froome erläuterte: "Anstatt die Tür mit der Hand zu öffnen, die der Tür am nächsten ist, nimmt man die andere Hand, sodass man den Körper auf natürliche Weise in diese Richtung dreht. So kann man sehen, ob Verkehr kommt und vor allem, ob Fahrräder kommen."

Diese einfache Veränderung sei "sehr hilfreich und verursacht unseren Radfahrern viel weniger Schmerzen, und es ist eine ganz einfache Sache, die ihr tun könnt", meinte der Brite.

