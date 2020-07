Chris Froome verlässt Ineos: Der Sensations-Wechsel im Radsport ist perfekt, wie seine Mannschaft mitteilt. Der vierfache Tour-Sieger wird ab der Saison 2021 Teamkollege von André Greipel im Rennstall Israel Start-Up Nation. Zuvor will der Brite aber ab dem 29. August bei der Tour de France 2020 versuchen, den Tour-Rekord von fünf Gesamtsiegen einzustellen. Dabei hat er starke interne Konkurrenz.

Froome fuhr seit zehn Jahren für Ineos bzw. das Vorgängerteam Sky und wurde dort vom Durchschnittsfahrer zum Gewinner aller großen Rundfahrten Giro, Tour und Vuelta. Mit Geraint Thomas (Tour-Sieger 2018) und Egan Bernal (Tour-Sieger 2019) hat Ineos aber inzwischen weitere Topfahrer, während bei Froome nach seinem schweren Sturz im Juni 2019 unklar ist, ob der bereits 35-Jährige jemals wieder sein altes Niveau erreicht.

"Chris war seit Beginn bei uns. Er ist ein großer Champion und wir haben viele tolle Momente über die Jahre zusammen erlebt, aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung für das Team und für Chris", sagte Ineos-Teamchef Dave Brailsford, der Vertrag von Froome nicht verlängern wollte.

Radsport Kapitänsrolle bei der Tour: Bernal stellt seine Position zu Frome klar 05/07/2020 AM 15:24

Froome jagt fünften Tour-Sieg

In einer Pressemitteilung der britischen Mannschaft wird Froome selbst wie folgt zitiert: "Es war ein grandioses Jahrzehnt mit dem Team, wir haben so viel gemeinsam erreicht. Ich freue mich auf spannende neue Herausforderungen, aber vorerst ist es mein Ziel, eine fünfte Tour mit Ineos zu gewinnen."

Ob es aber dazu kommt, ließ Brailsford ein Stück weit offen - denn die Kapitänsrolle wollte er Froome für den Tour-Start in Nizza am 29. August nicht geben: "Chris möchte beim nächsten Kapitell seiner Karriere verständlicherweise die alleinige Leaderrolle in einer Mannschaft haben, und das können wir ihm zu diesem Zeitpunkt nicht garantieren. Ein Weggang von Ineos kann ihm diese Sicherheit geben. Gleichzeitig gibt dies anderen Fahrern in unserem Team die Chance auf Kapitänsrollen, die sie sich verdient haben."

Bei Israel Start-Up Nation kann sich Froome seiner Kapitänsrolle sicher sein. "Chris ist der beste Fahrer seiner Generation und wird unser Aufgebot bei der Tour de France und den großen Rundfahrten anführen. Wir hoffen, gemeinsam mit Chris Geschichte schreiben zu können", so der israelisch-kanadische Milliardär Sylvan Adams, der die Equipe finanziert.

Beim Rennstall Israel Start-Up Nation sind neben Greipel auch Nils Politt und Rick Zabel unter Vertrag.

QUIZ: Kennst Du alle Deutschen im Gelben Trikot der Tour?

Das könnte Dich auch interessieren: "Würde viel Energie kosten": Dumoulin warnt Froome vor Teamwechsel

Play Icon WATCH Vor zwei Jahren: Salto von Froome in Straßengraben 00:00:52

Radsport Wird Porte wieder Edelhelfer für Froome? Israel Start-Up Nation lockt 24/06/2020 AM 14:26