Zuvor aber musste Kristoff alles geben, um auf den letzten beiden Kilometern wieder den Anschluss an Van Gechtel und Campenaerts wieder zu schaffen.

"Ich habe erst spät gemerkt, dass Campenaerts am vorletzten Anstieg attackiert hat. Plötzlich überholte er uns, und da bekam ich es erst mit", erklärte Kristoff.

Ad

"Deshalb habe ich etwas spät reagiert und musste bis zum vorletzten Kilometer hinterherjagen", schilderte der Sieger im Ziel-Interview das packende Finale, in dem er die meisten Kraftreserven mobilisieren konnte.

Tour of Scandinavia Vos-Show geht weiter: Jumbo-Visma feiert nächsten Tagessieg 10/08/2022 UM 18:14

"Schon bei meinen ersten Trainingseinheiten nach der Tour habe ich mich viel besser gefühlt als während der Tour. Ich bin jetzt zwei Rennen gefahren und wurde Dritter (Tour of Leuven, d. Red.) und Erster, also ist die Form wirklich gut."

Kristoff greift bei EM in München an

"Ich werde am Sonntag die EM in München fahren, obwohl mir der Kurs nicht so liegt. Ich erwarte einen Massensprint mit einer größeren Gruppe. Es gibt auch schnellere Fahrer, Fabio Jakobsen und Tim Merlier sind die Jungs, die es dort zu schlagen gilt", prognostizierte Kristoff.

Knapp hinter dem Spritznequartett entschied der Italiener Alberto Dainese (DSM) den Sprint der Verfolger für sich und wurde Fünfter vor dem Belgier Arnaud De Lie, dem dritten Lotto-Soudal-Profi unter den besten Sechs.

Das könnte Dich auch interessieren: Vos-Show geht weiter: Jumbo-Visma feiert nächsten Tagessieg

Campenaerts jubelt in Leuven: Das Finale des Memorial Scherens

Tour de l'Ain Martin krallt sich Gesamtführung - Wilksch schlüpft ins Bergtrikot 10/08/2022 UM 17:00