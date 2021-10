Radsport

Coppa Agostoni: Frau nutzt Zebrastreifen und verursacht beinahe Kollision mit Fahrern

Beim Radrennen Coppa Agostoni will eine Frau an einem Zebrastreifen die Straße überqueren, als just in dem Moment zwei Fahrer um die Kurve schießen. Nur Zentimeter verhindern eine Kollision, die übel hätte enden können.

00:00:09, vor einer Stunde