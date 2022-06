"Basierend auf seiner Leistung im Juni wird entschieden, ob er noch in den Tourkader aufgenommen wird", verriet Rik Verbrugghe, Sportdirektor der israelischen Mannschaft zuletzt der belgischen Zeitung "La Dernière Heure".

Sein elfter Platz zuletzt, mit einem Rückstand von vier Minuten auf Sieger und Teamkollegen Jakob Fuglsang, soll ihn aber wieder in das Spiel um die Tourtickets zurückgebracht haben.

Ad

"Wir haben noch zwei freie Plätze", verriet Verbrugghe weiter. Bei der Dauphiné könnte Froome sogar sehr frei von Helferdiensten sein, konzentriert sich seine Mannschaft sowohl mit Fuglsang als auch dem Kanadier Michael Woods auf die Tour de Suisse. "Die Schweiz hat unsere Priorität und da fahren wir auf Podium oder den Gesamtsieg", so der Belgier weiter.

Critérium du Dauphiné Das Critérium du Dauphiné live im TV, im Livestream und Liveticker bei Eurosport VOR EINEM TAG

Somit wird für den vierfachen Gesamtsieger aus Großbritannien seine mögliche zehnte Tourteilnahme von seinen Ergebnissen in diesem Monat abhängen. "Ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Er kommt stark zurück, aber die Dauphiné wird zeigen, was er am höchsten Niveau wirklich kann", erklärte Verbrugghe. Die Trainingsdaten seines erfahrenen Schützlings würden sich in die richtige Richtung entwickeln: "Jetzt müssen wir aber sehen, wie er sich in einem Rennen schlägt."

Doch der Belgier bekräftigte, dass die Zeichen für den Briten gutstehen würde. Einen Einsatz dort würde er aber nur bekommen, wenn das Team glaub, dass Froome in der Lage wäre, eine Etappe zu gewinnen.

Das könnte Dich auch interessieren:Tour 2022: Alle Etappen und die Profile der Bergetappen im Überblick

Tour de France 2022: Der komplette Kurs von Kopenhagen bis Paris

Critérium du Dauphiné Critérium du Dauphiné: Alle Teams und Fahrer im Überblick GESTERN AM 12:42