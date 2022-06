Der Franzose David Gaudu (Groupama – FDJ) gewann die dritte Etappe des 74. Critérium du Dauphiné.

Nach 169 Kilometern kam es zum Schlusssprint im stark verkleinerten Feld der Favoriten, wo sich der 25-Jährige auf den letzten Metern noch an Wout Van Aert (Jumbo – Visma) noch vorbeischieben konnte. Gaudu half dabei, dass der Belgier schon zum Jubeln ansetzte und somit seinen zweiten Etappenerfolg vergab.

Dritter wurde Gaudus Landsmann Victor Lafay (Cofidis) vor Ruben Guerreiro (EF Education – Easy Post) und dem Luxemburger Victor Geniets (Groupama – FDJ). Primoz Roglic (Jumbo – Visma) landete auf Rang 12, zeitgleich mit dem Sieger, der Österreicher Patrick Konrad (Bora – hansgrohe) platzierte sich direkt vor seinem Teamkollegen Wilco Kelderman als 18ter.

In der Gesamtwertung übernahm Van Aert wieder die Führung, nachdem der gestrige Etappensieger Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) eine Minute am Schlussanstieg verlor. Neuer Zweiter ist Gaudu, sechs Sekunden hinter dem Belgier. Konrad verbesserte sich auf den vierten Platz vor dem am Mittwoch anstehenden Einzelzeitfahren.

