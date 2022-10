Vincenzo Albanese (Eolo – Kometa) erreichte das Ziel als Dritter, Kim Heiduk (Ineos Grenadiers) wurde als bester Deutscher Achter.

Mit acht Sekunden Rückstand war Mohoric auf die Schlussetappe der letzten europäischen Rundfahrt des Jahres gegangen. “Auf dem Papier sah es wie eine unmögliche Aufgabe aus. Wir sind beim Zwischensprint all-in gegangen und dann wusste ich, dass ich am Ende Zweiter werden musste“, erinnerte sich der Gesamtsieger im Ziel-Interview.

Ad

Ein Kopfsteinpflasteranstieg in Zagreb fünf Kilometer vor dem Ziel und ein Sturz 2,5 Kilometer später dezimierten das Feld im Finale. Auch Vingegaard musste nach dem Crash noch um den Anschluss ans Peloton kämpfen, der Däne konnte allerdings nicht mehr in den Sprint eingreifen und musste machtlos zusehen, wie Jonathan Milan seinem Teamkollegen Mohoric den Spurt anzog.

Radsport "Großer Motor": Deutsches Talent Lipowitz wird Profi bei Bora UPDATE 30/09/2022 UM 09:47 UHR

“Im Prinzip hat das Team die ganze Arbeit geleistet, ich habe nur hinten drauf gesessen und darauf geachtet, dass ich Johnnys Hinterrad nicht verliere. Er hat den Leadout gefahren und ich musste ihm nur folgen. So konnte ich Zweiter werden, obwohl ich kein Sprinter bin“, freute sich der Slowene, der auf den letzten Metern ans Hinterrad von Tagessieger Viviani sprang und hinter diesem über den Zielstrich kam.

So wurden sowohl Ineos Grenadiers als auch Bahrain Victorious für ihre Arbeit auf den letzten Kilometern belohnt. “Wir wollten den Massensprint. Wir wussten, dass Mohoric auf der letzten Runde angreifen würde, wenn er die Rundfahrt gewinnen will. Wir sind darum von vorn gefahren, um zu kontrollieren“, erklärte Viviani, der sehr zufrieden über die Darbietung seiner Kollegen war. “Das war vielleicht der beste Leadout für mich dieses Jahr. Wenn man als Sprinter so gewinnt, ist das auch wegen des Teams“, meinte der Italiener.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mas lässt Pogacar keine Chance und gewinnt Giro dell'Emilia

Vingegaard unwiderstehlich - Tour-Sieger lässt Muskeln spielen

Emilien-Rundfahrt Mas lässt Pogacar keine Chance und gewinnt Giro dell'Emilia VOR 17 STUNDEN