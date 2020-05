Denise Schindler ist Weltmeisterin und holte Medaillen bei den Paralympischen Spielen in London und Rio. Sie ist Sportlerin, Moderatorin und Coach. In "Extra Time - Der Eurosport-Podcast" spricht die Ausnahmeathletin mit Tobi Hlusiak über ihre bewegte Geschichte und verrät exklusiv, welches Projekt bei ihr gerade ganz oben auf der Tagesordnung steht.

Außerdem verrät die 34-Jährige, was die Verschiebung der Paralympics ins Jahr 2021 für sie bedeutet, was sie nach der aktiven Karriere plant, wie sie zum Radsport kam, obwohl ihr der rechte Unterschenkel fehlt und was Deutschland in Sachen Inklusion noch lernen muss.

Ein Gespräch über Schicksal, Zweifel und wie man diese überwindet.

