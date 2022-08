Zeitgleich zur Vuelta a España startet die Deutschland-Tour am 24. August in Weimar.

Über fünf Tage verteilt fahren die deutschen Radprofis um Emmanuel Buchmann und Nils Politt durch Deutschland. International sind die Sprinter Fabio Jakobsen und Caleb Ewan zu nennen, wenn es um Tagessiege geht.

Das große Finale findet am Sonntag (28. August) in Stuttgart statt.

Für Hobbyfahrer gibt es die Möglichkeit, bei der Jedermann-Tour einen Teil der Strecke am Sonntag in Stuttgart nachzufahren.

Welchen Stellenwert hat die Deutschland Tour?

International zählt die Deutschland Tour nicht zu den wichtigsten Rennen. Sie gehört nicht zur WorldTour, der Champions League des Radsports, sondern ist in der kleineren ProSeries des Weltverbandes UCI organisiert. Der vergleichsweise geringe Stellenwert des Rennens ist auch mit einer zehnjährigen Pause zwischen 2008 und 2018 begründet. Die Deutschland Tour war vor vier Jahren vom Tour-de-France-Veranstalter ASO neu aufgelegt worden. Im Vorjahr feierte Tour-Etappensieger Nils Politt vom deutschen Team Bora-hansgrohe den Gesamtsieg.

Welche deutschen Fahrer sind am Start?

Die Fans können sich auf einige der derzeit besten deutschen Fahrer freuen. Rundfahrt-Spezialist Emanuel Buchmann soll nach seiner krankheitsbedingten Absage der Vuelta starten, auch seine Bora-hansgrohe-Teamkollegen Lennard Kämna, Nils Politt und Maximilian Schachmann sind gemeldet. Simon Geschke, der bei der Tour im Sommer lange um das Bergtrikot kämpfte, geht für das Nationalteam an den Start.

Und international?

Der niederländische Europameister Fabio Jakobsen geht als derzeit wohl weltbester Sprinter auf Etappenjagd. Zu seinen Rivalen zählt der Australier Caleb Ewan. Am Berg ist mit dem Franzosen Romain Bardet zu rechnen. Der kolumbianische Ex-Tour-Champion Egan Bernal sammelt nach seinem schweren Trainingsunfall wichtige Rennkilometer.

Wo ist die Deutschland Tour zu sehen?

Wer keine Zeit hat, das Rennen an der Strecke zu verfolgen, kann bei discovery+ die ganze Deutschland-Tour täglich live verfolgen. Außerdem übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender "ARD" und "ZDF" abwechselnd jede Etappe live. Geplant ist täglich ein ein- bis zweistündiges Live-Programm im TV und Live-Stream. Den Prolog zeigt der "MDR".

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Bevor die Entscheidung in Stuttgart fällt, dürfen ambitionierte Hobbyfahrer am Sonntag bei der Jedermann-Tour auf die Strecke. Eine kurze Schleife führt über 57 Kilometer, die lange Runde über 116 Kilometer. Für Kinder und Jugendliche gibt es in den Etappenorten zusätzliche Angebote.

(SID)

