Der 77-Jährige riet seinem Landsmann über die "Gazetta dello Sport", “den Giro zu fahren - zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere besser als die Tour.“

Evenepoel habe eine Entwicklung durchgemacht, so Merckx. “Er hat in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht: Lüttich, die WM. Er hat die Vuelta gewonnen, eine große Tour. Und das tat er, indem er auch an steilen Anstiegen attackierte."

Doch beim Giro werde es schwieriger als in Spanien. Einerseits wegen der vermeintlich größeren Konkurrenz. Andererseits aufgrund der Bedingungen: “Die Anfstiege dort sind länger und kniffliger, gehen oft über 2.000 Höhenmeter. Und auch das Wetter ist anders, mit Kälte und möglicherweise auch Schnee. Aber Evenepoel muss sich selbst auf die Probe stellen, nur so wird er seine Grenzen kennenlernen. Dann lernt man auch aus seinen Niederlagen."

Seinen ersten Giro fuhr Evenepoel 2021. Nachdem er in den ersten anderthalb Wochen vorne mitmischte, brach er ein und stieg vor der 18. Etappe nach den Folgen eines Sturzes aus.

