"Es ist einfach schön und fühlt sich verdammt gut an. Dass es gleich drei Jahre werden, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Das lässt mich auch meine private Zukunft ein bisschen besser planen", sagte Kluge dem "SID".

Ewan wies darauf hin, dass all seine großen Siege mit der Unterstützung Kluges und des Belgiers Jasper De Buyst zustande gekommen seien. "Es ist super wichtig, beide weiterhin an meiner Seite zu wissen", sagte Ewan, wenngleich die Straßensaison nicht der einzige Fokus bei Kluge sein wird. Der Bahnrad-Weltmeister aus Eisenhüttenstadt hat auch bei den Olympischen Spielen in Tokio viel vor und möchte auf dem Holzoval im Madison (Zweier-Mannschaftsfahren) um Gold kämpfen.

(SID)