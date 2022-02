Bernal war am 24. Januar beim Training in seiner Heimat Kolumbien schwer gestürzt und mit einem Bus kollidiert.

Er erlitt unter anderem Frakturen an einem Hals- und zwei Brustwirbeln, elf Rippen und einer Kniescheibe.

Zudem seien beide Lungenflügel kollabiert und er habe sich einen Zahn ausgeschlagen.

Am Mittwoch "hatte ich die letzte große OP", schrieb Bernal weiter, der zuvor bereits fünf Eingriffe in zehn Tagen überstehen musste: "Es scheint, dass alles gut verlaufen ist. Nun muss ich mich erholen und an meinem Comeback arbeiten."

(SID)

