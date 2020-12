Nun will sich der Kolumbianer hinsichtlich des Comebacks aber Zeit nehmen. “Es läuft gut, die Entzündung klingt ab und ich kann wieder ohne Schmerzen radeln, aber ich will nichts überstürzen. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich bereite mich vor, muss es aber Schritt für Schritt angehen“, sagte der 23-jährige Bernal, der nach eigenen Worten noch nicht weiß, welche Rennen er 2021 bestreiten wird. “Ich habe noch keinen Wettkampfplan. Alles hängt davon ab, wie ich mich weiter erhole“, fügte er an.