Am Sonntag, 1. Mai, steigt mit Eschborn-Frankfurt eines der bedeutendsten Rennen auf deutschem Boden. Nachdem der Klassiker vergangene Saison aufgrund der Coronapandemie in den Herbst verlegt werden musste, findet er jetzt wieder wie üblich am Maifeiertag statt.

Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Aus Deutschland hoffen unter anderem John Degenkolb (DSM), Nils Politt (Bora-hansgrohe) und Rick Zabel (Israel Premier-Tech) darauf, im Kampf um den Sieg ein Wort mitzureden.

Ad

Doch das internationale Starterfeld ist erlesen. Zu den Favoriten gehören der Norweger Alexander Kristoff, der bereits viermal in Frankfurt gewinnen konnte, Vorjahressieger Jasper Philipsen, Sam Bennett und Fernando Gaviria.

Giro d'Italia Erstmals seit neun Jahren: Cavendish startet beim Giro GESTERN AM 19:06

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung von Eschborn - Frankfurt live im TV, Stream und Liveticker.

Eschborn-Frankfurt am 1. Mai live im TV

Eurosport überträgt das Rennen am Sonntag, 1. Mai, ab 16:00 Uhr live im TV bei Eurosport 2, Kommentatoren sind Robert Bengsch und Jean-Claude Leclercq.

Eschborn-Frankfurt am 1. Mai live im Livestream

Eurosport zeigt den Klassiker im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+. Hier verpasst ihr auch dann nichts, wenn im TV gerade Werbung laufen sollte. Los geht es bereits um 12:05 Uhr.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players einschließlich aller Bonuskanäle, sondern auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Serien- und Filmhighlights.

Eschborn-Frankfurt live im Ticker: Das Rennen am 1. Mai im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit radsport-news.com einen Liveticker zum Rennen an. Hier gibt es alle News, Informationen und Highlight-Videos zum Radsport.

Kletterpartie und Rundenjagd: Der Kurs von Eschborn - Frankfurt 2022

Radsport Arzt gibt Grünes Licht: Bernal vor Renn-Comeback nach Horrorsturz GESTERN AM 13:47