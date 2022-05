Sam Bennett krönte damit ein perfektes Wochenende für Bora-hansgrohe. Bereits am Sonntagnachmittag gewann Teamkollege Aleksandr Vlasov überlegen das Bergzeitfahren bei der Tour de Romandie und sicherte sich damit den Gesamtsieg.

Am Samstag hatte Bora bei der Romandie-Rundfahrt durch Sergio Higuita und Vlasov auf der 4. Etappe bereits einen Doppelsieg feiern dürfen.

Im Massensprint am Sonntag in Frankfurt setzte sich Bennett vor Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) und Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) durch. Kristoff verpasste damit nur knapp seinen fünften Sieg beim hessischen Radklassiker.

Vierter wurde Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), der damit bester Deutscher wurde. Lokalmatador John Degenkolb (DSM), Sieger von 2011, kam als 22. ins Ziel. Degenkolb startete den Sprint von zu weit hinten und wurde dann eingeklemmt.

Eschborn-Frankfurt: Jonas Rutsch als Ausreißer sehr aktiv

"Das Team war fantastisch heute", sagte Bennett nach seinem ersten Sieg beim Radklassiker und dankte insbesondere Helfer Danny van Poppel: "Das Leadout war perfekt." Van Poppel wurde als Anfahrer starker Fünfter.

Eine fünfköpfige Fluchtgruppe ohne deutsche Beteiligung bestimmte das mit elf World-Tour-Teams gut besetzte Rennen in der Anfangsphase, eine Chance auf den Sieg bestand für die Ausreißer aber nicht. In einer Konterattacke war dann auch der Südhesse Jonas Rutsch (EF Education-Easypost) dabei, doch auch diese Gruppe wurde weit vor dem Ziel wieder eingeholt.

Das frühere Henninger-Turm-Rennen fand erstmals seit drei Jahren wieder an seinem angestammten Termin am 1. Mai statt. 2020 war der Radklassiker komplett ausgefallen, im Vorjahr wurde er in den September verschoben.

