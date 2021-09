Radsport

Eurométropole Tour: Der Sprint um den Klassiker-Sieg in Belgien

Eurométropole Tour: Der Sprint um den Klassiker-Sieg in Belgien wird zur Beute von Fabio Jakobsen, er schlägt Bora-Sprinter Jordi Meeus in Tournai. Platz drei geht an Ex-Weltmeister Mads Pedersen, während etliche große Namen im Finale fehlen, da sich das Feld geteilt hatte und die Lücke nicht wieder geschlossen werden konnte.

00:03:03, vor 2 Stunden