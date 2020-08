Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling Team) ist neuer Europameister im Staßenradrennen. Der Italiener setzte sich in einem spannenden Schlusssprint vor dem Franzosen Arnaud Démare (Groupama-FDJ) und dem deutschen Hoffnungsträger Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) in einem Fotofinish durch. Ackermann holte sich damit zum zweiten Mal in Folge die Bronze-Medaille.

Pascal Ackermann hat wie schon 2019 in Alkmaar im EM-Straßenrennen die Bronzemedaille gewonnen. Der Südpfälzer musste sich am Mittwoch auf dem hügeligen Rundkurs von Plouay nach 177,4 Kilometern in einem hart umkämpften Sprint dem Italiener Giacomo Nizzolo und dem Franzosen Arnaud Démare geschlagen geben.

Vierter wurde der Niederländer Mathieu van der Poel, der auf den letzten Metern zwischen dem Italienischen und dem Französischen Meister eingeklemmt war. Der 31-jährige Nizzolo trat in der Bretagne zudem die Nachfolge seines Landsmanns Elia Viviani an, der nicht am Start stand.

