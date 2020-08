Angeschlagen ins Risikogebiet: Für Emanuel Buchmann beginnt die Tour de France mit vielen Fragezeichen. Das Projekt Podium scheint zumindest akut gefährdet. Doch das ist momentan nicht das einzige Problem für den Ravensburger und sein Team Bora-hansgrohe. Vor der "Bretagne Classic" gab es einen positiven Coronafall im Team. Die Tour-Planungen soll dies aber erstmal nicht beeinträchtigen.

Die Tour ins Ungewisse ist für Emanuel Buchmann noch ein ganzes Stück ungewisser geworden: Seit Montagabend führen die deutschen Behörden sowohl den Start- als auch den Zielort der am Samstag beginnenden Frankreich-Rundfahrt coronabedingt als Risikogebiet. Ein solches ist aber auch Buchmanns nach seinem Dauphiné-Sturz schwer ramponierter Körper - die große Euphorie beim bis zum Malheur perfekt vorbereiteten Mitfavoriten ist merklicher Skepsis gewichen.

"Ich kann die Tour jetzt nur von Tag zu Tag in Angriff nehmen", sagt Buchmann vor dem Start in Nizza, wo die Tour bereits am zweiten Tag Höhen von über 1600 m erreicht: "Es geht gleich richtig los, es gibt keine Zeit zum Einrollen." Es drohen Zeitverlust und ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um das große Ziel Tour-Podest. "Inwieweit ich da mithalten kann, wird man sehen."

Dass der 27-Jährige wie sein ebenfalls angeknockter Bora-Teamkollege Maximilian Schachmann, der mit frischem Schlüsselbeinbruch in die Tour startet, die 3484 km Richtung Paris angehen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. "Das war schon ein herber Rückschlag", sagte Buchmann über seinen heftigen Abfahrts-Crash bei der Dauphiné vor anderthalb Wochen: "Eigentlich dachte ich, die Tour ist gelaufen, als ich nach dem Sturz nicht mehr selbständig aufstehen konnte. Zum Glück war nichts gebrochen."

Nach langen Physiotherapie-Tagen ist der Vorjahresvierte zumindest so wiederhergestellt, dass er zu Wochenanfang in Livigno fast 4000 Höhenmeter an einem Morgen abspulen konnte. Dennoch grämt er sich: "Das Ganze hat mich ziemlich zurückgeworfen, es ist bitter, weil ich richtig gut in Form war. Bei der Dauphiné war ich hinter Primoz Roglic der Stärkste am Berg. Jetzt gibt es ein paar Fragezeichen."

Noch viel mehr Fragezeichen stehen hinter der gesamten Tour. Dass das deutsche Robert-Koch-Institut die Côte d'Azur um Nizza und die Île de France um Paris am Montag als Risikogebiet eingestuft, das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat, wirkt sich zwar nicht unmittelbar auf die Tour aus - über lokale und nationale Einschränkungen entscheiden französische Behörden.

"Wir haben die mit der Reisewarnung verbundene Empfehlung, touristische Reisen in die Region Nizza zu vermeiden, natürlich wahrgenommen", sagt Bora-Teamchef Ralph Denk auf "SID"-Anfrage: "Unabhängig davon, dass wir natürlich keine touristische Reise vorhaben, vertrauen wir auf das entsprechende Hygiene- und Gesundheitskonzept der Tour."

Zudem verwies Denk auf die "Renn-Blase", in der sich sein Team befinden wird. Wie fragil alle Konzepte aber sind, zeigte sich am Dienstag, als Bora sein Team nach dem positiven Corona-Test eines Fahrers vom Rennen "Bretagne Classic" zurückzog und in Isolation schickte. Ein dicker Warnschuss, auch wenn dies das Tour-Aufgebot nicht unbedingt tangieren muss.

Die deutschen Behörden-Einschätzungen unterstreichen das Wagnis, angesichts von zuletzt bis zu 5000 Neuinfektionen täglich in Frankreich die Tour vor Zuschauern auszutragen. Er habe vollstes Vertrauen in die Veranstalter, sagte Buchmann dem "SID" zwar. Aber diese können nicht jeden Fan kontrollieren - zumal Profis bei der Dauphiné von einer Laissez-faire-Mentalität in Sachen Maskentragen berichteten.

Keineswegs auszuschließen ist, dass die Grande Boucle Paris nicht erreichen wird, erstmals in ihrer 117-jährigen Geschichte abgebrochen wird. Keineswegs auszuschließen, dass nicht alle Teams die Hauptstadt erreichen, zieht die ASO ihr strenges Konzept durch: Bei zwei positiven Tests binnen sieben Tagen - egal ob Kapitän oder Koch - soll die betreffende Mannschaft disqualifiziert werden.

(SID)

