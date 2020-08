Tour-Start in Corona-Zeiten: So sieht das Protokoll aus

Nach dem EM-Titel von Hannah Ludwig im Einzelzeitfahren der U23-Frauen zu Wochenbeginn war es der zweite Titelgewinn des BDR in Plouay. Hinzu kamen in dieser Woche zwei Silber-Medaillen und einmal Bronze durch Pascal Ackermann im Straßenrennen der Männer. Einzig die Ausbeute der in der Staffel nicht angetretenen Niederländer war in Plouay mit dreimal Gold etwas besser.