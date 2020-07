In ihrem gemeinsamen Podcast "Watts Occuring" haben sich Geraint Thomas und Luke Rowe über den Wechsel von Chris Froome zur Israel Start-Up Nation ausgelassen. Thomas, der seit 2008 mit Froome in verschiedenen Teams fährt, meinte: "Es wird seltsam sein für Froome, da er zu einem neuen Team wechselt, das selbst neu bei der WorldTour ist".

Er ergänzte: "Und es wird für ihn noch seltsamer sein, glaube ich, plötzlich in einer anderen Umgebung zu sein. Pfoah, das wird eine Veränderung..."

Rowe ergänzte: "Es ist eine massive Veränderung. Es gibt viele Dinge, die wir hier (bei Ineos; d.Red.) so gewählt haben, dass er (Froome; d.Red.), um ehrlich zu sein, in dem neuen Team bei vielen dieser Dinge wohl einen Schritt zurück machen muss." Doch Rowe sah auch Perspektiven für den viermaligen Tour-Sieger: “Man sieht viele Fahrer aufblühen, wenn sie sich in einer neuen Umgebung befinden, mit einer neuen Herausforderung.“

Thomas hält Froome für "so hungrig wie eh und je. Er hat sich unglaublich gut geschlagen, um nach diesem Unfall im vergangenen Juni wieder in die Form zurückzukehren, in der er jetzt ist. Er ist ein entschlossener Mann. Es ist schön, das zu sehen. Hoffentlich wird es gut enden."

Rowe: "Junge Leute im Kommen"

"Offen gesagt sehe ich, dass es hier jetzt eine Reihe von Führungspersönlichkeiten gibt“, merkte Rowe an: “Froome, Geraint, Egan. Carapaz und Pavel sind im Kommen, junge Leute", so der 30-jährige Waliser, seit 2012 mit Froome in einem Team: "Hier (bei Ineos; d.Red.) müssen alle ewig um die Führung kämpfen, aber Froomey geht dorthin, wo er 'top dog' sein wird, ohne Diskussion.“ Thomas zweifelte: "Ist er deshalb gegangen? Ich dachte, es war das Geld."

Thomas, Rowe und Froome befinden sich derzeit mit Ineos am Teide auf Teneriffa in einem Höhen-Trainingslager, zusammen mit sechs anderen Fahrern für die Tour de France: Pavel Sivakov, Michal Kwiatkowski, Andrey Amador, Tao Geoghegan Hart, Dylan van Baarle und Jonathan Castroviejo.

