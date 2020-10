Das Rosa Trikot bleibt auf den Schultern des Portugiesen Joao Almeida, der mit der Gruppe der anderen Favoriten das Ziel über acht Minuten nach dem Sieger erreichte. Nur 20 Fahrer erreichten das Ziel in dieser Gruppe, darunter auch der Österreicher Patrick Konrad vom Team Bora-hansgrohe als Siebter.

Arnaud Démare (Groupama - FDJ) verteidigte sein Maglia Ciclamino, Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) bleibt an der Spitze der Bergwertung. Almeida führt zudem unverändert die Nachwuchswertung an, Ineos Grenadiers steht an der Spitze der Teamwertung.