Den Etappensieg auf der großen Bergetappe von Bassano del Grappa nach Madonna di Campiglio holte sich als Ausreißer Ben O'Connor, nach seinem zweiten Platz am Vortag gelang dem Australier nun der Triumph. Zweiter wurde der Österreicher Hermann Pernsteiner vor dem Belgier Thomas De Gendt. Pernsteiner kletterte damit in der Gesamtwertung um vier Plätze auf den elften Rang.

09/10/2020 AM 18:27

Auf das Feld wartet am Donnerstag direkt die nächste fordernde Etappe über 207 km von Pinzolo nach Laghi di Cancano. Die Fahrer müssen einen Anstieg der höchsten, zwei der ersten und einen der zweiten Kategorie meistern. Die 103. Italien-Rundfahrt soll am kommenden Sonntag in Mailand enden.