Völlig unerwartet hatte der erst 25-Jährige am Sonntag in Mailand im rosa Konfettiregen gestanden, er stemmte den gold-geschwungenen Siegerpokal in die Höhe, seine Teamkollegen trugen ihn auf dem Domplatz auf Händen. Die Super-Mannschaft des Radsports hat einen neuen Star - und die alten Anführer rücken in den Hintergrund.