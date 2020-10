Die eigentlich fast völlig flache Etappe wurde im Finale dann doch zu schwer für die Sprinter - an den beiden kurzen, steilen Anstiegen des Tages wurde das Tempo so hoch, dass zuerst Seriensieger Arnaud Démare und danach auch Ex-Weltmeister Peter Sagan nicht mehr folgen konnten. So machte die 20 Fahrer starke Gruppe der Favoriten den Etappensieg unter sich aus, dabei hatte dann Ulissi das Rad knapp vorne und gewann seinen zweite Giro-Etappe 2020.