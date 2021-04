Publiziert 14/04/2021 Am 13:08 GMT | Update 14/04/2021 Am 13:09 GMT

Die Equipe peilt dabei in erster Linie eine gute Platzierung in der Gesamtwertung an.

Zugleich werde man aber auch Chancen im Sprint im Hinterkopf behalten.

Tour de France Roglic testet beide Tour-Zeitfahren: Road Trip quer durch Frankreich 12/04/2021 AM 08:50

Mehr in Kürze ...

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Greipel stellt Karrierepläne klar: "Würde keinen Vertrag annehmen"

(SID)

Cavendish legt nach: Nächster Sprintsieg in der Türkei

Baskenland-Rundfahrt Rückschlag im Baskenland: Bora-hansgrohe komplett abgehängt 11/04/2021 AM 08:05