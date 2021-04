Publiziert 13/04/2021 Am 10:50 GMT

"Ich weiß nicht, was passiert, wenn mir noch ein anderer Vertrag angeboten wird. Aber ich glaube ich bin sehr gut im Kommunizieren, so dass jeder weiß, dass mir kein anderer Vertrag mehr angeboten werden soll", so Greipel.

Und wenn doch? "Ich würde ihn nicht annehmen – definitiv nein", betonte er, dessen aktueller Vertrag bei Israel Start-Up Nation im vergangenen Frühjahr unterschrieben wurde und für die Saison 2021 sowie 2022 gilt.

Doch auch nach der Karriere als Rennfahrer will Greipel dem Radsport erhalten bleiben. "Ich möchte auf jeden Fall weiterhin etwas im Radsport machen und meine Erfahrung an junge Talente weitergeben", so der elffache Tour de France-Etappensieger.

