Am nächsten Morgen meldete sich De Marchi dann aus der Universitätsklinik von Florenz via "Instagram" bei seinen vielen Fans und bewies bereits wieder Humor:

Mit ein paar leckeren Keksen gehe es gleich viel besser, postete er zu einem Bild der süßen Mahlzeit.

Es schmerze sehr, so der in dieser Woche 35 Jahre alt gewordene Routinier, aber so sei es nun einmal im Leben: Am einen Tag noch im Rosa Trikot des Giro und auf Wolke sieben, dann in einer Abfahrt am Boden.

Der Publikumsliebling hatte in der ersten Giro-Woche für zwei Tage das "maglia rosa" getragen, nun wartet auf ihn ein langer Weg zurück ins Peloton.

Schwerer Sturz wirft De Marchi aus dem Rennen

