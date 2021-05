Publiziert 07/05/2021 Am 22:19 GMT | Update 08/05/2021 Am 22:19 GMT

Auf den 21 Etappen des Giro stehen insgesamt 44 Bergwertungen auf dem Programm, der "Gipfel" der Rundfahrt ist dieses Jahr der Passo Pordoi (2239m) auf der 16. Etappe - aber schon in der ersten Rennwoche steht eine Bergankunft auf dem Programm.

Auf allen 19 Teilstücken, die nicht als Einzelzeitfahren absolviert werden, gibt es im Ziel Zeitgutschriften, ebenso wie an den jeweils zwei Zwischensprints des Tages.

Als Besonderheit führen Teile der 9. und 11. Etappe über Schotterstraßen, dazu kommen die Abstecher nach Slowenien und in die Schweiz auf der 15. bzw. 20. Etappe.

Die schwersten Bergetappen stehen traditionell in der Schlusswoche an und es könnte sein, dass über den Gesamtsieg und das Podium erst im abschließenden Zeitfahren nach Mailand am 30. Mai entschieden wird.

Die 21 Etappen des Giro 2021:

Sa., 8. Mai 2021, 1. Etappe: Turin - Turin 8,6km EZF

So., 9. Mai 2021, 2. Etappe: Stupinigi (Nichelino) - Novara 179km

Mo, 10. Mai 2021, 3. Etappe: Biella - Canale 190km

Di., 11. Mai 2021, 4. Etappe: Piacenza - Sestola 186km

Mi., 12. Mai 2021, 5. Etappe: Modena - Cattolica 175km

Do., 13. Mai 2021, 6. Etappe: Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) 160km

Fr., 14. Mai 2021, 7. Etappe: Notaresco - Termoli 181km

Sa., 15. Mai 2021, 8. Etappe: Foggia - Guardia Sanframondi 170km

So., 16. Mai 2021, 9. Etappe: Castel di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio) 158km

Mo., 17. Mai 2021, 10. Etappe: L'Aquila - Foligno 139km

Mi., 19. Mai 2021, 11. Etappe: Perugia - Montalcino 162km

Do., 20. Mai 2021, 12. Etappe: Siena - Bagno di Romagna 209km

Fr., 21. Mai 2021, 13. Etappe: Ravenna - Verona 198km

Sa., 22. Mai 2021, 14. Etappe: Cittadella - Monte Zoncolan 204km

So., 23. Mai 2021, 15. Etappe: Grado - Gorizia 146km

Mo., 24. Mai 2021, 16. Etappe: Sacile - Cortina d'Ampezzo 212km

Mi., 26. Mai 2021, 17. Etappe: Canazei - Sega di Ala 193km

Do., 27. Mai 2021, 18. Etappe: Rovereto - Stradella 231km

Fr., 28. Mai 2021, 19. Etappe: Abbiategrasso - Alpe di Mera (Valsesia) 176km

Sa., 29. Mai 2021, 20. Etappe: Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta 165km

So., 30. Mai 2021, 21. Etappe: Senato - Milano 29,4km EZF

