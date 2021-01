"Ich möchte nach einer kürzeren Saison etwas wiedergutmachen“, kündigte Nibali in einer Video-Konferenz an.

"Wir haben noch keine konkreten Überlegungen angestellt, aber wenn dies der beste Weg zu den Spielen in Tokio ist…“, sagte er. Dagegen wird die WM in Flandern nicht in seinem Rennplan stehen. "Ich glaube nicht, dass nach Tokio noch viel Platz für andere Rennen ist“, fügte Nibali an.