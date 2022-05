Nach dem Missgeschick hielt sich Biniam Girmay zunächst das linke Auge, ehe er dann mit zugekniffenem Auge den Champagner in die Menge spritzte.

Offenbar war der unfreiwillige Korkentreffer dann aber doch schmerzhafter als zunächst angenommen. Nach der Siegerehrung setzte sich Girmay zunächst in den Krankenwagen. Anschließend wurde er ins Hospital gebracht.

Vom Team gab es zunächst keine Stellungnahme zu dem Vorfall und dem Zustand des Auges.

Sportliche Zukunft in Scherben? Lotto Soudal droht Totalausfall

Im Finale des zehnten Teilstücks hatte Girmay rund 300 Meter vor dem Ziel den Sprint einer gut 20-köpfigen Spitzengruppe von vorne eröffnet und die komplette Konkurrenz stehen gelassen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) versuchte noch dagegen zu halten, musste jedoch kurz vor dem Ziel endgültig abreißen lassen.

Girmay gegen van der Poel! Das spektakuläre Finish in Jesi

Für den 22-Jährigen war der Etappensieg am Dienstag der zweite große Erfolg in diesem Jahr. Bereits Ende März hatte er mit seinem Sieg beim Klassiker Gent-Wevelgem für Aufsehen gesorgt. Bei einem anschließenden Heimaturlaub in Eritrea wurde Girmay von seinen Landsleuten frenetisch gefeiert.