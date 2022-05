Giro d'Italia

Das Team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux hat nach am Morgen nach dem Korken-Missgeschick entschieden, dass Girmay den Giro abbricht.

"Leider kann ich heute nicht antreten", sagte der 22-Jährige.

"Ich brauche etwas Pause, damit das Auge zu alter Stärke zufindet."

Girmay hatte zuvor Giro-Geschichte geschrieben . Mit seinem Sieg im Zielsprint gegen Mathieu van der Poel aus den Niederlanden wurde er zum ersten Afrikaner, der eine Etappe der Italien-Rundfahrt gewinnen konnte.

Aussichtsreich in der Sprintwertung

"Nach einem Vorfall auf dem Podium ergaben medizinische Untersuchungen eine Blutung in der Vorderkammer des linken Auges von Biniam Girmay. Seine Verletzung entwickelt sich in die richtige Richtung und wird in den nächsten Tagen von einem medizinischen Team weiterverfolgt", sagte Teamarzt Piet Daneels.

"Um das Risiko einer Ausdehnung der Blutung und des Augeninnendrucks zu minimieren, wird dringend empfohlen, körperliche Aktivität zu vermeiden. Unsere Priorität ist eine vollständige Heilung der Verletzung und deshalb haben wir gemeinsam mit dem Fahrer und der sportlichen Leitung entschieden, dass Biniam nicht am Start der elften Etappe erscheinen wird", fügte er hinzu.

Zum Zeitpunkt seiner Aufgabe lag Girmay nur drei Zähler hinter dem Franzosen Arnaud Demare in der Wertung des punktbesten Fahrers.

