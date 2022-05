Radsport

Giro d'Italia - Strecke, Profil und Kurs der 10. Etappe nach Jesi: Schlagen die Puncheure die Sprinter?

Giro d'Italia 2022: Nach dem zweiten Ruhetag am Montag geht es am Dienstag, 17. Mai, auf der 10. Etappe erstmal gemütlich los. Auf dem 196 Kilometer langen Weg von Pescara nach Jesi sind die ersten 100 Kilometer komplett flach. In der zweiten Rennhälfte warten dann aber drei Bergwertungen der 4. Kategorie. Eine davon erst 8,5 Kilometer vor dem Ziel. Eine Chance für Puncheure. Das Profil im Video.

00:01:04, vor einem Tag