Die 19. Giro-Etappe ist am Freitag die drittletzte Chance im Kampf um den Gesamtsieg - zwei Bergankünfte und das abschließende Zeitfahren stehen noch an.

Heute führt der Kurs erst nach Norden und dann mit einem Abstecher nach Slowenien in einem Bogen rund um Udine zum Schlussanstieg. Nach dem flachen Beginn warten vier Bergwertungen, zwei der 3. und zwei der 1. Kategorie.

Der härteste Brocken ist der Kolovrat in Slowenien mit zehn Kilometern Anstieg bei fast 10% Steigung - auch wenn dieser Berg nur 1145 Meter hoch ist, wird er extrem schwer.

Der Schlussanstieg zum Santuario ist sieben Kilometer lang und hat Passagen von bis zu 14% Steigung.

Giro im Ticker: Die 19. Etappe

Liveticker, 19. Giro-Etappe: Feld reagiert

Nun reiht sich das Feld auf, Bora und Ineos spannen sich vor das Peloton und beginnen, den Abstand zu kontrollieren. Knapp über zehn Minuten jetzt der Abstand. Die Spitzengruppe ist inzwischen durch den ersten der beiden Zwischensprints gekommen, Gaviria gewinnt ihn vor Theuns und Ballerini.

Giro live: 13:30 Uhr - noch 124 Kilometer

Die 12 Fahrer an der Spitze nochmals in der Übersicht:

Koen Bouwman (NED) und Edoardo Affini (ITA/Jumbo) Fernando Gaviria (COL/UAE), der Österreicher Tobias Bayer (Alpecin), der Schweizer Mauro Schmid und Davide Ballerini (ITA/Quick-Step), Andrea Vendrame (ITA/ag2r), Alessandro Tonelli (ITA/Bardiani), Magnus Cort (DEN/EF), Attila Valter (HUN) und Clement Davy (FRA/Groupama), Edward Theuns (BEL/Trek). Keiner ist eine Gefahr in Gesamtwertung oder Sprintwertung, der Spitzenreiter der Bergwertung (Bowman) ist selbst vorne dabei.

19. Giro-Etappe live im Ticker: Zweistelliger Vorsprung

Jetzt nähert sich der Abstand sogar schon zehn Minuten: Damit steigen die Chancen der 12 Spitzenreiter auf den Etappensieg massiv an, denn diese Lücke zu schließen würde massiv Kräfte kosten, wer wäre dazu nach drei harten Wochen noch bereit? Neun Teams können also auf den Triumph im Ziel hoffen - doch auch der Kampf in der Gesamtwertung wird heute noch spannend werden.

Liveticker, 19. Giro-Etappe: Abstand steigt massiv an

Weiter wächst der Vorsprung an, nun schon gleich sechs Minuten. Es wird spannend, wann das Feld wieder einsteigt - Ineos zumindest macht noch keine Anstalten, Tempo aufzunehmen: Noch kauen die Fahrer rund um Richard Carapaz im Rosa Trikot und stärken sich für die schweren Kilometer, die heute noch kommen.

19. Giro-Etappe live: 13:00 Uhr - noch 147 Kilometer

Das Feld steigt jetzt aus der Verfolgung aus - breit aufgefächert wird die Straße nun "gesperrt", der Abstand steigt schnell an. Kein deutscher Fahrer an der Spitze und auch mit Blick auf die Gesamtwertung haben weder Bora noch Ineos oder Bahrain einen Profi dort bei den Ausreißern platziert. Der Vorsprung steigt auf über drei Minute an mittlerweile.

Giro-Liveticker, 19. Etappe: 12 Fahrer vorne

Die 12 Fahrer an der Spitze in der Übersicht:

Koen Bouwman und Edoardo Affini (Jumbo) Fernando Gaviria (UAE), der Österreicher Tobias Bayer (Alpecin), der Schweizer Mauro Schmid und Davide Ballerini (Quick-Step), Andrea Vendrame (ag2r), Alessandro Tonelli (Bardiani), Magnus Cort (EF), Attila Valter und Clement Davy (Groupama), Edward Theuns (Trek).

Der Abstand jetzt bei 30 Sekunden - aber das Feld scheint nun die Verfolgung vorerst einzustellen.

Live im Ticker: 19. Giro-Etappe - Gruppe setzt sich ab

Jetzt reißt eine Lücke und eine größere Gruppe bringt etliche Sekunden zwischen sich und das Feld. Doch von dort aus versuchen weiterhin einzelne Fahrer, den Sprung nach vorne zu schaffen. Der Kampf ist noch nicht entschieden, das Tempo weiter extrem hoch.

In der Spitzengruppe aus zwölf Fahrern ist Koen Bouwman (Jumbo) im Bergtrikot vertreten, dazu Sprintstar Fernando Gaviria (UAE) und auch der Österreicher Tobias Bayer (Alpecin) und der Schweizer Mauro Schmid (Quick-Step) sind dabei. 20 Sekunden der Vorsprung schon, doch im Feld jagen die Teams DSM und Israel hinterher.

Giro-Liveticker, 19. Etappe: Attacken in Serie

Auf schnurgerader Strecke haben es Angreifer hier nicht leicht, keine Chance, dem Blick des Pelotons zu entwischen und auf dem flachen Kurs hilft keine kurze Rampe, um sich mit einem harten Antritt abzusetzen. Bei 27 Grad ist die Tempojagd, die hier läuft, extrem schweißtreibend. Noch kann sich keine Gruppe absetzen, obwohl es die Fahrer pausenlos versuchen.

Ticker 19. Etappe: Start in der Sonne um 12:25 Uhr

Los geht's zu dieser 19. Giro-Etappe, das Wetter ist gut, aber die Anspannung hoch: Es geht um den Etappensieg, die Gesamtwertung - und gegen die Karenzzeit, je nach Fahrer. Der Beginn dieser 178 Kilometer geht nun durch flaches Terrain, das erste Drittel der Etappe fast topfeben - aber umso schwerer wird es dann noch.

Die grüne Startfahne wird geschwenkt und die Attacken beginnen direkt!

19. Giro-Etappe: Die Favoriten des Tages

Geht Mikel Landa heute schon früh in die Offensive? Wer ist am kurzen Schlussanstieg explosiver: Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) oder Jai Hindley (Bora-Hansgrohe)? Sehen wir wieder eine große Spitzengruppe mit Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) und Hugh Carthy (EF Education - EasyPost)? Vor dem Schlusswochenende sind noch viele Fragen offen, die heute wohl teilweise geklärt werden. Besonders im Fokus stehen heute die UAE-Fahrer, die nach dem Aus von Joao Almeida freie Fahrt Richtung Etappensieg - also alle Augen auf Costa, Formolo, Ulissi & Co.!

Herzlich willkommen zum Liveticker der 19. Giro-Etappe!

Die ersten 65 Kilometer nach dem Start in Marano Lagunare verlaufen flach in das Hinterland von Friaul. In Buja wird nach 55 Kilometern der erste Sprint ausgetragen. Danach werden in Villanova Grotte (3. Kategorie: 3,7 Kilometer; 8%) und am Passo di Tanamea (3. Kategorie: 10 Kilometer; 5%) Höhenmeter gesammelt. Die folgende Abfahrt führt über die slowenische Grenze.

Der schwerste Anstieg des Tages ist der Kolovrat (1. Kategorie: 10,3 Kilometer; 9,2%). Von dort aus sind es noch 34 Kilometer bis zum zweiten Sprint in Cividale del Friuli, wo auch die Schlusssteigung zur Santuario di Castelmonte (2. Kategorie: 7,1 Kilometer; 7,8%) beginnt. Die Etappe ist insgesamt 178 Kilometer lang.

Giro-Strecke: Profil der 19. Etappe - Kletterpartie in Slowenien

