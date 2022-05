Dainese feierte bei seiner Giro-Premiere direkt seinen ersten Etappensieg in einer dreiwöchigen Rundfahrt - es war erst der dritte Profierfolg für den 24-Jährigen.

"Das ist so verdient für ihn und für uns als Mannschaft", freute sich sein deutscher Teamkollege und Zimmergenosse Nico Denz im Ziel, "es ist sehr emotional - wir waren letztes Jahr so oft extrem nah dran bei der Vuelta. An diesen Sieg wird er sich für immer erinnern".

Im Rosa Trikot fährt weiter der Spanier Juan Pedro Lopez vom Team Trek.

Emanuel Buchmann bleibt Neunter in der Gesamtwertung, sein Bora-Teamkollege Jai Hindley ist Fünfter. Auf Platz zwei verbesserte sich Richard Carapaz (Ineos) durch die drei Sekunden Zeitgutschrift am zweiten Zwischensprint des Tages.

In der Punktewertung bliebt Démare souverän in Front vor Cavendish, Gaviria und Mathieu van der Poel.

Die 203 Kilometer von Santarcangelo di Romagna nach Reggio Emilia wurden mit hohem Tempo absolviert: Die Möglichkeit von Windkanten machte das Feld nervös und auch wenn alle Tempoverschärfungen bei Seitenwind letztlich ohne Erfolg blieben, sorgte die Nervosität dafür, dass der Schnitt am Ende der komplett flachen Etappe bei über 47km/h lag.

Der Tagesabschnitt war durch zwei Fluchtversuche geprägt. Nachdem sich zu Beginn eine kleine Ausreißergruppe aus dem Feld lösen konnte, versuchte sich später, nachdem die Gruppe gestellt wurde, Dries de Bondt (Alpecin – Fenix) als Alleinunterhalter. Der Belgier wurde erst knapp vor dem Finale auf den letzten Metern gestellt.

Nicht mehr an den Start gehen konnte zur 11. Etappe der Sieger des Vortages: Biniam Girmay musste den Giro aufgrund seiner Augenverletzung durch den Sektkorken bei der Siegerehrung aufgeben.

Am Donnerstag steht ein 204 km langes Teilstück von Parma und Genua an. Dabei erwarten das Peloton drei Bergwertungen der dritten Kategorie, ehe es flach ins Ziel ausläuft.

Der Giro endet nach 3410 Kilometern am 29. Mai in Verona.

