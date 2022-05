Giro d'Italia

"Vor vielen Jahren habe ich hier angefangen Rad zu fahren und zu trainieren, deswegen wollte ich hier ankündigen, dass dies mein letzter Giro und meine letzte Saison ist", sagte Nibali mit Tränen in den Augen.

"Es ist Zeit, Schluss zu machen. Ich habe so lange so viel getan und nun ist es der richtige Zeitpunkt“, fügte er an.

Nibali wurde 2005 bei Fassa Bortolo Profi. Im Verlauf seiner Karriere fuhr er außerdem für Liquigas, Astana, Bahrain und Trek. 2013 und 2016 gewann der Italiener jeweils seine Heimat-Rundfahrt, 2014 entschied er die Tour de France für sich, 2010 war er der Beste in der Vuelta a Espana.

Auch bei Eintagesrennen glänzte der mittlerweile 37-Jährige, so gewann Nibali die Lombardei-Rundfahrt 2015 und 2017 sowie Mailand-Sanremo 2018.

