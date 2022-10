Die Gravelszene befindet sich enorm im Aufwind. In den USA ist der Sport schon seit einigen Jahren beliebt und auch in Europa genießt er heuer erstmals größere mediale Aufmerksamkeit. Die wird durch die in dieser Saison erstmals anstehende Gravel-Weltmeisterschaft gesteigert, an der auch namhafte Profis teilnehmen.

Vor allem die überraschende Teilnahme Mathieu van der Poels, der noch nie bei einem Gravelrennen gestartet war, brachte die Welttitelkämpfe in die Schlagzeilen. Doch der Niederländer ist bei weitem nicht der einzige bekannte Name im Feld.

Der dreimalige Straßen-Weltmeister Peter Sagan, der Kolumbianer Miguel Angel Lopez, der dreimalige Cross-Weltmeister Zdenek Stybar, der Straßen-Olympiasieger von Rio, Greg Van Avermaet, und der aktuelle U23-Straßen-Weltmeister Yevgenij Fedorov gehören zu den zahlreichen Straßenprofis, die ihre Starts angekündigt haben.

Sie treffen auf Fahrer, die im Laufe der Schotterstraßen-Saison schon mehrfach auf sich aufmerksam gemacht haben. Das starke niederländische Team hat mit Ex-Profi Piotr Havik einen zweimaligen World-Series-Sieger dabei. Der Kurs in Venetien sollte den Fähigkeiten des Süd-Holländers entgegenkommen. An seiner Seite starten Jasper Ockeloen, der zuletzt seine Straßen- und Crosskarriere zugunsten der Beach-MTB- und Gravel-Rennen beendet hat und Ivar Slik, der ebenfalls sehr erfolgreich im Beach-MTB war.

Ohne Sieg, aber mit mehreren Top-Platzierungen im Gepäck reist der langjährige WorldTour-Profi Nathan Haas an. Sein australischer Landsmann Adam Blazevic konnte wie Havik gleich zwei – allerdings eher schwach besetzte - World-Series-Wettkämpfe für sich entscheiden. Movistar-Profi Carlos Verona feierte dieses Jahr beim Critérium du Dauphiné (2.UWT) nicht nur seinen ersten Sieg auf der Straße, er entschied zudem das einzige spanische Gravel-Rennen der höchsten Kategorie für sich. Der dänische Ex-Profi Andreas Stokbro gewann das stark besetzte Rennen im niederländischen Zandvoort, der Deutsche Christian Kreuchler entschied das Event in Polen für sich.

Der Parcours der Männer besteht zu einem guten Drittel aus unbefestigten Straßen, 27 Prozent Asphalt, 18 Prozent Gravel, 17 Prozent befestigte Straßen sowie einem Prozent Kopfsteinpflaster. Mit nur 800 Höhenmetern ist die Strecke flacher als viele andere Wettkämpfe. Die Strecke der Frauen ist ähnlich strukturiert

Garvel-WM: Frauenrennen mit vielen Stars

Auch bei den Frauen wird das Feld der Teilnehmerinnen durch viele bekannte Namen aufgewertet. Pauline Ferrand-Prevot, die das Regenbogentrikot bereits auf der Straße, auf dem Mountainbike und im Cross trug, möchte in Venetien auch in einer vierten Disziplin WM-Gold erringen. Ihre nominell größte Konkurrentin ist die Italienerin Elisa Longo Borghini, die in den vergangenen sieben Tagen den Giro dell’Emilia und die Tre Valli Varesine für sich entschied.

Die Niederländerinnen hoffen auf Riejanne Markus, die nicht nur Dritte der Zeitfahr-EM in München wurde, sondern als sehr erfolgreiche Beach-MTB-Fahrererin auch Erfahrung auf unbefestigtem Untergrund hat. Sie wird unter anderem von Puck Moonen begleitet, die sich erstmals sportlich für ein Großereignis qualifiziert hat. Auch die zweimalige U23-MTB-Weltmeisterin Sina Frei aus der Schweiz dürfte gute Chancen haben.

Gravel-WM: Erste Medaillenjagd auf Schotter live bei Eurosport

