Tom Pidcock (Punktewertung), Mathijs Paasschens (Bergwertung) und Matthew Teggart (Sprintwertung) wurden ebenso zu den jeweiligen Wertungssiegern erklärt.

Im Vereinigten Königreich wird eine zehntägige Staatstrauer eingelegt. Dadurch werden unter anderem große Sportereignisse ausgesetzt oder gestrichen.

"Die Organisation der Tour of Britain sowie die Teams, Fahrer und Offiziellen sind zutiefst betrübt über das Ableben von Königin Elizabeth II", so die Tour of Britain in einer Erklärung. "Wir möchten der gesamten königlichen Familie unser tiefstes Beileid aussprechen."

Nachdem der Buckingham Palast am Donnerstagnachmittag mitgeteilt hatte, dass man sich Sorgen um den Gesundheitszustand von Königin Elizabeth II. mache, haben die Organisatoren der Tour of Britain damit begonnen, Optionen für den Fall ihres Ablebens zu prüfen und sich dabei an den Plänen anderer großer Sportveranstaltungen zu orientieren.

Königin Elizabeth ist am Donnerstagnachmittag in Balmoral, Schottland, verstorben.

