Der Belgier Jordi Meeus (Bora – hansgrohe) gewann den Sprint des Feldes und wurde Fünfter, Marius Mayrhofer (DSM) war auf Rang neun bester Deutscher. Der Neuseeländer Corbin Strong (Israel – Premier Tech) kam mit dem Feld ins Ziel und verteidigte seine Gesamtführung vor Perry.

Zehn Kilometer vor dem Ziel sah es aus, als würde der Sieger aus der Fluchtgruppe kommen, doch dann machte es das Quartett spannend. Durch Uneinigkeit hätten die Ausreißer ihren großen Vorsprung fast noch verspielt. Letztendlich aber behielt die Spitzengruppe die Oberhand und Bonneu setzte sich mit einer Attacke auf dem letzten Kilometer durch.

"Ich sah das 500-Meter-Schild und dachte, dass ich verloren hätte, wenn jemand reagieren würde", erzählte der Neoprofi im Ziel-Interview. “Es war gut für mich, dass es ein wenig bergauf ging an der Stelle, da bin ich etwas stärker. Dann merkte ich, dass 500 Meter ziemlich weit sind. 150 Meter vor dem Ziel musste ich mich kurz hinsetzen“, so Bonneu weiter. "Aber dann habe ich mich motiviert, um wieder voll zu sprinten. 50 Meter vor dem Ziel sah ich niemanden direkt bei mir. Da wusste ich, dass ich es in der Tasche hatte", freute sich der 23-Jährige.

Die vier Ausreißer bildeten eine Zweckgemeinschaft mit Hindernissen. Schon bevor es auf den letzten zehn Kilometern zu Uneinigkeiten kam, wurde auffällig viel miteinander gesprochen. "Paasschens und Perry lagen nur 14 Sekunden zurück. Sie wollten die Sekunden für die Gesamtwertung haben. Sie haben die Sprints untereinander ausdiskutiert. Der Saint-Piran-Fahrer wollte, dass wir langsamer fahren und sehen, wie viel Vorsprung wir bekommen", berichtete Bonneu, der sich selbst auch gesprächig zeigte: “Ich habe gefragt, ob ich die Bergpunkte bekommen kann, denn ich dachte nicht, dass wir bis zum Ziel vorn bleiben würden. Ich war eigentlich nur fürs Bergtrikot vorn.“

Auch Paasschens und Perry hatten nicht damit gerechnet, um den Etappensieg fahren zu können. "Sie hatten angekündigt sich nach dem dritten Zwischensprint ins Feld zurückfallen zu lassen, aber dann hatten wir noch 4:50 Minuten Vorsprung und Chancen auf den Sieg, also sind sie bei uns geblieben", so Bonneu.

Eine Hauptrolle spielte auch das britische Wetter. "Für uns Briten ist das normal, wir genießen das“, strahlte Jake Stewart (Großbritannien) im Ziel. “Zumindest so gut wie möglich. Aber bei einigen ausländischen Fahrern beginnt der Kopf ein wenig zu hängen, wenn das Wetter sich so präsentiert. Es war ziemlich grimmig da draußen die letzte Stunde – und man konnte schwer sehen", fügte er an. Das Rennen erinnerte phasenweise an die Weltmeisterschaft von Harrogate, als die Fahrer ebenfalls durch tiefe Pfützen und überflutete Straßen fahren musste.

Im Klassement bleibt Auftaktsieger Strong vorn. Paasschens schob sich auf den dritten Rang und hat nun sieben Sekunden Rückstand.

