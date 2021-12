2018 erlebte Ullrich seinen absoluten Tiefpunkt. In einem Podcast mit Ex-Konkurrent und Freund Lance Armstrong verriet der Tour-de-France-Sieger von 1997 kürzlich auch, wie ernst es vor drei Jahren wirklich um ihn stand.

"Ich war auf dem Weg von Marco Pantani. Gute Freunde, so wie du (Armstrong, Anm. d. Red.), haben mich zurück ins Leben gebracht", erzählte Ullrich bei "The Move". Pantani, Sieger der Tour de France und des Giro d'Italia 1998, starb 2004 nach einer Überdosis Kokain.

Ad

Er habe "lange Zeit vergessen, was gut für mich ist: Familie, Kinder, Liebe, Radfahren, Freunde. Das war mein Problem", blickte Ullrich in dem Podcast auf die schwierige Zeit zurück.

Tour de France Thomas verlängert Vertrag und will 2022 bei der Tour erneut angreifen VOR EINEM TAG

Nun folgte offenbar der Rückfall. In Kuba feierte der Deutsche mit einigen Bekannten laut "Bild" seinen Geburtstag am 2. Dezember. In der Schweiz soll ihm nun angeblich eine Therapie helfen. Auch Armstrong, der Ullrich bereits in Mexiko im Krankenhaus besucht haben soll, werde ihn dabei unterstützen, heißt es.

Das könnte Dich auch interessieren: Vuelta 2022 präsentiert: Bergiger Parcours von Utrecht nach Madrid

Bussi-Fails und Tanzeinlagen: Die Top 10 der besten Podiums-Momente

Vuelta a España Teamchef rechnet bei Vuelta mit Evenepoel: "Strecke sollte ihm liegen" 19/12/2021 AM 00:28