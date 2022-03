Radprofi Phil Bauhaus (Bocholt) hat bei der 101. Katalonien-Rundfahrt einen Etappensieg erneut nur knapp verpasst. Der 27-Jährige vom Team Bahrain Victorious musste sich am Freitag im Zielsprint des fünften Teilstücks nur dem Briten Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl) geschlagen geben. Schon auf der zweiten Etappe am vergangenen Dienstag war Bauhaus im Sprint Zweiter geworden.

Am Ende eines chaotischen Schlussabschnitts am Freitag wurde der Franzose Dorian Godon (AG2R) Dritter. Vernons Teamkollege Ilan van Wilder (Belgien) war im Anschluss an einen Kreisverkehr im engen Feld zu Fall gekommen und hatte die Positionierungen für den Sprint damit erschwert.

In der Gesamtwertung schob sich der Portugiese Joao Almeida (UAE Team Emirates) an die Spitze, er profitierte von einer Zeitgutschrift durch einen Zwischensprint und liegt nun eine Sekunde vor Nairo Quintana (Kolumbien/Arkea-Samsic).

Die höchsten Berge hatte das Feld schon am Donnerstag in den Pyrenäen hinter sich gelassen, die sechste Etappe am Samstag führt nun über 167 km entlang der Costa Daurada. Die Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Rundkurs um Barcelona.

