Radsport

La Course - Highlights: Vollering vollendet van der Breggens Vorarbeit

Demi Vollering hat die letzte Ausgabe des Eintagesrennens La Course by Le Tour im Rahmen der Tour de France gewonnen. Die Niederländerin setzte sich in Landerneau im Sprint der besten Klettererinnen nach einem drei Kilometer langen Schlussanstieg vor Cecilie Uttrup Ludwig und Marianne Vos durch. Dabei vollendete sie die perfekte Vorarbeit von Weltmeisterin Anna van der Breggen.

00:04:27, vor 34 Minuten