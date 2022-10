"Ich habe es jeden Tag versucht und dass es schließlich geklappt hat, ist einfach großartig", sagte Erlend Blikra, der nach einem zweiten, einem vierten und einem fünften Platz diesmal alle seine Konkurrenten hinter sich ließ.

Zudem revanchierte sich sein Team für die 5. Etappe, auf der kein Uno-X-Fahrer in der Spitzengruppe dabei war und vergeblich versuchte, das Feld wieder an die Ausreißer heranzuführen. "Heute vergessen wir alles von gestern, heute feiern wir und sind einfach nur glücklich", fügte Blikra an.

Hinter dem Kolumbianer Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) musste Max Kanter (Movistar) als Fünfter seine Führung in der Punktewertung an Blikra abgeben. Der Dresdener fiel noch hinter Auftaktsieger Syritsa auf den dritten Rang zurück, hat allerdings nur drei Zähler Rückstand auf den neuen Träger des Sprinttrikots.

Dagegen behauptete Kanters kolumbianischer Teamkollege Ivan Sosa das Gelbe Trikot des Spitzenreiters und liegt vor der entscheidenden vorletzten Etappe, die in Gunung Raya mit der zweiten Bergankunft der Rundfahrt endet, weiterhin 23 Sekunden vor dem Briten Hugh Carthy (EF Education – EasyPost).

Langkawi-Rundfahrt: Jason Osborne auf Gesamtrang 15

Mit 2:02 Minuten Rückstand folgt Sosas Landsmann und Teamkollege Einer Rubio auf dem dritten Platz.

Bester deutscher Fahrer in der Gesamtwertung ist Jason Osborne (Alpecin – Deceuninck) mit 4:31 Minuten Rückstand auf Rang 15.

