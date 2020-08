Dänischer Sieg beim zweiten Radsport-Monument des Jahres: Jakob Fuglsang (Astana) hat die Lombardei-Rundfahrt 2020 als Solist für sich entschieden. Mit einer Attacke am letzten Anstieg schüttelte Fuglsang seinen Verfolger George Bennett (Team Jumbo - Visma) ab und hatte im Ziel in Como 31 Sekunden Vorsprung. Maximilian Schachmann (Bora - hansgrohe) hatte mit der Entscheidung nichts zu tun.

Überschattet wurde die Lombardei-Rundfahrt von einem schweren Sturz des Deceuninck-Quick-Step-Profis Remco Evenepoel. Der Belgier prallte in der Abfahrt von der Muro di Surmano in eine Brückenmauer und flog über die Mauer hinweg in den Wald.

Für Deceuninck-Quick Step ist es der zweite schwere Sturz innerhalb von zehn Tagen. Der Niederländer Fabio Jakobsen (23) war am 5. August bei der Polen-Rundfahrt kurz vor der Ziellinie von Dylan Groenewegen (Lotto-Soudal) ins Absperrgitter gedrückt worden. Gleich nach dem Unfall wurde er ohne Bewusstsein in die Klinik nach Sosnowiec geflogen, mittlerweile ist er aus dem künstlichen Koma erwacht und in die Niederlande zurückgekehrt.

Auch Maximilian Schachmann war in einen Sturz verwickelt. Der Berliner kollidierte in einer Abfahrt mit einem fahrenden Auto, was offenbar nicht zum offiziellen Tross der Lombardei-Rundfahrt gehörte.

