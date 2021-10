Radsport

Lombardei-Rundfahrt: Fausto Masnada fährt mit Tadej Pogacar um den Sieg - da schreitet die Teamleitung ein

Fausto Masnada liegt bei der Lombardei-Rundfahrt mit Tadej Pogacar an der Spitze und spekuliert in seiner Heimat auf den Sieg, doch sein Team Deceuninck-Quick-Step mahnt ihn zur Ruhe, weil sich Kapitän Julian Alaphilippe in der Verfolgung befindet und vielleicht im Schlusssprint die besseren Siegchancen hätte.

