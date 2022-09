"Zwei Ereignisse von internationalem Niveau und großer Bedeutung für den professionellen Radsport sollten nicht am selben Tag stattfinden", hieß es weiter.

"RCS Sport hofft, dass bald eine optimale Lösung gefunden werden kann, damit Fans und Profis diese beiden wunderbaren Herausforderungen verfolgen können."

Ad

Eine Antwort von Ganna und dessen Team Ineos Grenadiers blieb bislang aus. Der Italiener schickt sich in seinem Vorhaben dazu an, den Stundenweltrekord von Dan Bingham zu übertreffen. Der Brite legte 55,548 Kilometer in einer Stunde zurück.

Radsport Nach nur zwölf Renntagen: Bernal muss Saison wohl beenden VOR 2 STUNDEN

Der Versuch findet im Tissot Velodrome im Schweizer Grenchen statt.

Das könnte Dich auch interessieren: Nächster Edelhelfer für Pogacar: Yates heuert bei Team Emirates an

Böse Panne: Zu spät am Start beim WM-Rennen im Zeitfahren

Radsport Nächster Edelhelfer für Pogacar: Yates heuert bei Team Emirates an VOR 2 STUNDEN