Radsport

Mailand - Sanremo - Matej Mohoric rettet sich in der Abfahrt vom Poggio spektakulär: "Junge, Junge!"

Mit einer waghalsigen Attacke in der Abfahrt vom Poggio setzt sich Matej Mohoric (Bahrain Victorious) bei Mailand - Sanremo von den Favoriten um Tadej Pogacar ab und verschafft sich so eine Lücke, die keiner der Konkurrenten bis ins Ziel auf der Via Roma wieder schließen kann. Dabei fährt er gar kurz in einer Regenrinne, rettet sich aber mit einem Sprung wieder zurück auf die Strecke.

00:00:59, vor 38 Minuten