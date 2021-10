Radsport

Mailand-Turin: Die letzten Meter von Primoz Roglic auf dem Weg zum Sieg

Primoz Roglic präsentiert sich drei Tage vor der Lombardei-Rundfahrt in prächtiger Form. Der dreimalige Vuelta-Sieger vom Team Jumbo-Visma setzte sich am Mittwoch bei der 102. Ausgabe von Mailand-Turin nach 190 km vor dem Briten Adam Yates (Ineos Grenadiers) durch, den er knapp 200 m vor Ankunft an der Basilika von Superga stehen ließ.

00:02:46, vor 32 Minuten